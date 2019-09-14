Geniş anlamda petrol ve özel olarak akaryakıt sektöründe hareketli bir hafta yaşandı. Önce uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarıyla başlayalım.

Motorinin, hafta başında uluslar arası piyasalarda ton fiyatı aniden fırladı. 562 dolardan 607 dolara kadar yükseldi. Bu artış, motorinin pompa satış fiyatında 27 kuruşluk zammı gündeme getirdi. Anımsatmakta yarar var, son dönemde akaryakıt zamları pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bu nedenle hafta içinde bir artış söz konusu olmadı.

DOLAR KUR DA ÜRÜN DE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Haftanın, izleyen günlerinde uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı ve dolar kuru gevşedi. Böylece, motorinin yurt içi pompa satış fiyatında gündeme gelecek zam tutarı ciddi biçimde değişti.

Hafta ortasında petrol arzında oluşan artış ve OPEC’in petrol fiyatına ilişkin tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte motorinin ton fiyatı 582 dolara geriledi. Bu gelişme, zam ihtiyacını bir miktar azalttı.

Merkez Bankası’nın (MB) faiz oranlarını düşürmesi sonrasında dolar kurunun 5.68 düzeylerine gerilemesi de zam ihtiyacını eritti.

20-21 KURUŞ AZALDI

Ürün fiyatının ve dolar kurunun gevşemesi sonucu hafta içinde oluşan 27 kuruşluk zam ihtiyacı, 20-21 kuruş azaldı. Buna göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinde sadece 7 kuruş artış hesaplanıyor.