Zehra Bayır cinayetinde flaş tespit!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zehra Bayır cinayetinde flaş tespit! - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Eski sevgilinin evindeki kanlı delil, Zehra Bayır cinayetine ışık tutacak

Muğla'da vahşice katledilen Zehra Bayır cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı. Kan donduran olayda, cinayet şüphelisi olarak tutuklanan genç kızın eski sevgilisi İlimder İ.'nin evindeki aramada tişörtünde ve ayakkabılarında kan izleri bulunduğu ortaya çıktı

Son dakika: Zehra Bayır cinayetinde flaş tespit! - Öne çıkan haberler
Zehra Bayır cinayetinde flaş tespit!
0:00 / 0:00
DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cansız bedeni bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan eski sevgilisi İlimder İ.'nin evindeki aramada tişörtünde ve ayakkabılarında kan izleri bulunduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.

Olay, 24 Temmuz akşamı meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

ÖZEL IŞIK FİLTRE SİSTEMİYLE BULUNDU

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlimder İ., kardeşi Ömer İ. ve garson Ünal K.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. kardeşler ve Ünal K. tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı. İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık filtre sistemiyle görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili olarak Zehra'nın eski sevgilisi İlimder İ.'nin evinde yapılan aramada kanlı tişört ve ayakkabı bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu!
GÜNDEM İnşaat işçisinin doktorculuk oyunu!
GÖZLER MEB'DE! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bekleniyor!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan adli yıl mesajı: Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlık
GÜNDEM "Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlık"
İstanbul Fatih'te taksiciler, kovaladıkları kişiyi öldüresiye dövdü
GÜNDEM Taksiciler, kovaladıkları kişiyi öldüresiye dövdü
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Bölgesi'nde 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM 2 terörist öldürüldü!
Son dakika: Bir hafta önce anneleri ölmüştü! Kanlı kardeş kavgası!
GÜNDEM Anneleri bir hafta önce ölmüştü! Kanlı kardeş ...
Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Üniversitelerin açılış tarihi
Son dakika: Bursa'daki dehşet anları kamerada! Terminalin çatısı böyle çöktü- Güncel haberler
GÜNDEM Bursa'daki dehşet anları kamerada! Terminalin çatısı ...
Vira Bismillah ne demek? TDK Sözlük: Vira Bismillah anlamı | "Vira" ne demek?
GÜNDEM "Vira Bismillah" ne demek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.