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        Haberler Spor Diğer Zeynep Sönmez tarihe geçti! - Diğer Haberleri

        Zeynep Sönmez tarihe geçti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon ilk tur maçında Jaqueline Cristian'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:32
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        Zeynep Sönmez tarihe geçti!
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        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

        Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

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