Zeytin ağacı tartışmasında ağabeyini öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2B arazisindeki zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hüseyin Baran'ı (64) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Baran (62),adliyeye sevk edildi.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 15 dönüm 2B arazisine bir süre önce 5 kardeş tarafından zeytin ağacı dikildi. Kardeşlerden Hüseyin ve Mustafa Baran arasında sık sık 2B arazisinde birbirlerine ait zeytin ağaçlarını kestikleri iddiasıyla tartışma yaşandı.

AĞABEYİNE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Dün sabah saatlerinde Hüseyin Baran, kamyonetiyle zeytinlere ve yine aynı yerde bulunan arılarına, kardeşi Mustafa da zeytinlerine bakmak amacıyla tarlaya geldi. İki kardeş arasında zeytin ağaçlarının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan ruhsatsız tüfeğini alan Mustafa Baran, ağabeyi Hüseyin Baran'a ateş etti. Hüseyin Baran kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Baran ise otomobiline binerek kaçtı.

YENGESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah sesi üzerine yakınlarda bulunan Mustafa ve Hüseyin Baran'ın kardeşi Ahmet Baran'ın eşi Zeynep Baran olay yerine geldi. Hüseyin Baran'ın yerde kanlar içerisinde yattığını gören Zeynep Baran, eşini arayarak durumu haber verdi. Ahmet Baran'ın verdiği bilgi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Baran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TÜFEKLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçan Mustafa Baran'ı Sanayi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Mustafa Baran'ın 'Çok pişmanım' dediği belirtildi.

YAKINLARI ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Mustafa Baran jandarmada işlemlerinin ardından hastaneye sağlık kontrolüne ve parmak izi tespiti için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hüseyin Baran, jandarmanın geniş güvenlik önlemi eşliğinde bugün Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Öldürülen Hüseyin Baran'ın yakınlarının Mustafa Baran'dan şikayetçi olmadığı belirtildi. Hüseyin Baran'ın cenazesi ise bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim edildi. Hüseyin Baran'ın cenazesinin Manavgat'ta toprağa verileceği kaydedildi.