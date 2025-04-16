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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de!

        Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:18
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        Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı.

        Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir. Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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