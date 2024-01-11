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        Haberler Gündem Güncel Son depremler 11 Ocak Perşembe: Akdeniz ve Marmara'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz ve Marmara'da deprem! İşte 11 Ocak Perşembe son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi olarak her an küçük çaplı depremler yaşıyor. 11 Ocak Perşembe günü yurt genelinde birçok deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anbean tüm depremleri kaydediyor. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Ocak Perşembe son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 07:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 07:45
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        Dün, Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. Meydana gelen küçük çaplı depremlerden sonra gözler bugüne çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık ve canlı olarak kaydediyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte, 11 Ocak Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi....

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        AKDENİZ 4.3 İLE SALLANDI!

        11 Ocak Perşembe günü saat 00.40'ta Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 11.3 kilometre derinlikte yaşandı.

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        MARMARA DENİZİNDE DE DEPREM OLDU

        Başka bir deprem de Marmara Denizi'nde yaşandı. Saat 01.51'de Marmara Denizi 2.3 ile sallandı. Deprem 12.6 kilometre derinlikte meydana geldi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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