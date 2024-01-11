Son depremler 11 Ocak Perşembe: Akdeniz ve Marmara'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Son depremler 11 Ocak Perşembe: Akdeniz ve Marmara'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Dün, Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler yaşandı. Meydana gelen küçük çaplı depremlerden sonra gözler bugüne çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık ve canlı olarak kaydediyor. Peki, son deprem nerede oldu? İşte, 11 Ocak Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi....