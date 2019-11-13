Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde AFAD verilerinde göre Hatay'da 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. İşte 13 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 13 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 13 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.13 06:18:25 41.2733 43.7047 4.9 -.- 2.8 -.- GURCISTAN İlksel 2019.11.13 06:07:37 37.0013 29.4497 9.9 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2019.11.13 03:11:25 40.4188 27.9177 9.8 -.- 1.8 -.- TATLISU-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2019.11.13 00:26:00 36.3228 36.0718 7.7 -.- 2.0 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel 2019.11.12 23:52:28 36.8452 28.0798 9.1 -.- 1.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.11.12 22:49:01 40.0265 42.3503 2.0 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2019.11.12 21:58:47 38.2825 26.6057 12.7 -.- 1.7 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel 2019.11.12 21:41:49 39.2628 27.7228 0.0 -.- 1.7 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.11.12 20:19:37 36.5045 28.6638 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.12 20:01:56 36.9245 28.0933 10.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.12 18:29:12 36.9503 27.6420 5.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.12 18:06:39 39.4832 31.6022 0.0 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.11.12 17:49:35 40.0083 28.6083 0.0 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.11.12 17:20:19 39.3450 33.4105 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.12 16:44:31 36.2020 28.8798 11.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.12 16:34:46 37.8058 36.2323 20.1 -.- 2.4 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2019.11.12 16:34:46 37.6313 36.2117 5.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.11.12 16:31:15 39.0053 32.7992 0.0 -.- 1.4 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel 2019.11.12 15:51:54 36.7883 29.1305 0.0 -.- 1.8 -.- CENGER-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.11.12 15:40:54 39.5338 28.8563 17.7 -.- 1.8 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.11.12 14:38:28 38.1448 32.6338 0.0 -.- 1.0 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.11.12 14:33:27 38.8783 26.8210 5.7 -.- 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.11.12 12:58:03 39.6915 30.7600 0.0 -.- 1.1 -.- IMISEHIR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel 2019.11.12 12:46:27 39.8527 28.7773 0.0 -.- 1.6 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel