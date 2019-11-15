Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah 07.34'de AFAD verilerinde göre Akdeniz'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.4 olarak açıkladı. İşte 15 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 15 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.15 07:34:07 36.4918 28.7592 13.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 07:18:33 37.9717 28.9592 12.8 -.- 1.4 -.- TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 07:12:21 37.0655 27.9210 11.4 -.- 1.5 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.11.15 06:38:45 40.8205 31.5635 9.9 -.- 1.5 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel 2019.11.15 05:57:26 37.8692 29.6345 11.2 -.- 1.2 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.15 05:26:38 36.3130 28.9418 8.9 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.11.15 04:56:51 38.9528 41.9922 15.4 -.- 2.4 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel 2019.11.15 04:54:17 38.9663 41.9940 12.9 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel 2019.11.15 04:01:59 39.7772 27.8378 7.2 -.- 1.7 -.- ORTACA-(BALIKESIR) İlksel 2019.11.15 02:58:14 36.4942 28.6785 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:53:07 36.4902 28.6947 5.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:23:03 36.5150 28.6618 5.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.15 02:02:36 37.6490 30.0688 5.0 -.- 1.6 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel 2019.11.15 01:21:31 38.7287 27.8240 5.3 -.- 1.5 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.11.15 00:49:42 36.9532 27.5812 6.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel