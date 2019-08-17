Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Van Mollakasım'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 17 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Öte yandan bugün Türkiye'de gerçekleşen büyük bir felaket olan 17 Ağustos depreminin 20'inci yıldönümü. 17 Ağustos 1999 yılında saat 03.02'de gerçekleşen Kocaeli/Gölcük merkezli deprem İstanbul'da yaşayan vatandaşları da ağır etkilemişti. Korkutan depremde resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu.

SON DEPREMLER - 17 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.17 08:36:10 38.6652 43.1390 15.6 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) 2019.08.17 08:04:58 38.7467 38.2033 10.6 -.- 3.3 3.2 YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA) 2019.08.17 08:02:35 36.9453 28.2027 7.6 -.- 2.9 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 07:51:09 39.5908 25.8650 7.9 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.08.17 04:56:17 36.9237 28.2275 17.6 -.- 3.0 2.7 KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 04:45:00 39.2238 29.3723 10.7 -.- 2.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) 2019.08.17 04:43:42 36.9418 28.1935 16.5 -.- 2.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 04:20:46 36.9552 28.1747 12.0 -.- 2.2 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 04:14:41 38.4310 26.8475 12.5 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.17 03:58:21 36.9135 28.1822 14.6 -.- 3.3 3.2 KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 02:39:54 36.9440 28.1868 10.7 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2019.08.17 00:39:27 40.6280 28.3678 12.4 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI 2019.08.16 23:18:56 40.1210 33.3937 5.0 -.- 2.4 -.- KALECIK (ANKARA) 2019.08.16 21:48:48 37.8567 29.6762 8.6 -.- 3.3 3.1 CARDAK (DENIZLI) 2019.08.16 17:59:09 37.8418 29.7148 13.6 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.16 16:52:25 35.4115 30.4385 12.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2019.08.16 16:24:18 37.8567 29.7207 26.3 -.- 1.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.08.16 15:56:13 39.1925 27.5128 13.5 -.- 1.8 -.- CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) 2019.08.16 15:14:33 38.4627 40.9958 11.8 -.- 2.4 -.- KULP (DIYARBAKIR) 2019.08.16 14:09:30 39.1527 26.1127 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.08.16 13:24:06 39.4145 28.0997 5.4 -.- 1.8 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 2019.08.16 13:06:44 37.8358 28.9082 24.0 -.- 1.4 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) 2019.08.16 13:02:45 37.2510 28.3432 12.3 -.- 1.8 -.- IKIZCE-(MUGLA) 2019.08.16 12:32:11 39.1395 27.6393 0.0 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) 2019.08.16 12:10:42 37.7978 28.9938 5.0 -.- 1.4 -.- BASKARCI-(DENIZLI) 2019.08.16 11:44:25 38.1340 32.7062 0.0 -.- 1.2 -.- YAZIBELEN-SELCUKLU (KONYA) 2019.08.16 11:31:54 37.0073 28.2443 10.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.08.16 11:18:45 40.0825 27.7133 9.4 -.- 1.9 -.- TUTUNCU-GONEN (BALIKESIR)