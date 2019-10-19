Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD (Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından 19 Ekim son deprem listesi yayınlandı. En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Gibi sorular İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan artçı depremlerden sonra merak konusu oldu. İşte Türkiye'de meydana gelen son deprem listesi

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.10.19 12:16:08 39.3335 25.5502 13.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI 2019.10.19 11:55:57 37.2228 28.1295 0.0 -.- 2.2 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.19 10:34:04 40.8282 27.9872 11.0 -.- 3.0 2.9 MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG 2019.10.19 08:49:55 37.0720 27.6892 29.5 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) 2019.10.19 07:54:55 40.6572 29.1303 8.6 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA) 2019.10.19 07:45:49 37.2450 28.0207 8.8 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.19 07:44:31 37.2120 27.9925 5.0 -.- 1.7 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 2019.10.19 07:30:22 40.8170 27.9895 12.7 -.- 3.1 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG 2019.10.19 07:29:53 40.8317 27.9793 9.4 -.- 2.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG