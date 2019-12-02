Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bursa Harmancık'ta 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise Bursa depreminin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 2 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 2 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.02 02:24:24 39.6497 29.0430 7.4 -.- 2.1 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel 2019.12.02 01:56:53 40.6430 35.5298 17.2 -.- 1.9 -.- ILGAZI-(AMASYA) İlksel 2019.12.02 00:34:35 35.3878 26.2630 22.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.02 00:22:36 36.7035 27.9718 58.6 -.- 2.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.12.01 22:00:30 35.4160 28.7845 56.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.01 21:52:18 35.4555 26.3327 6.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.01 21:45:32 40.0208 42.4197 5.0 -.- 2.6 -.- ARPACAYIR-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2019.12.01 21:13:27 34.6730 26.6808 90.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.01 19:58:07 40.0178 25.5597 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.01 17:03:37 37.8548 29.6200 8.3 -.- 2.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.01 16:52:13 39.7263 26.5573 6.3 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel 2019.12.01 16:15:58 39.3163 28.2428 6.7 -.- 1.6 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.01 15:28:23 36.8987 27.6240 3.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.01 13:09:31 40.7313 27.4735 6.0 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.01 11:43:15 38.9143 37.3727 3.8 -.- 1.8 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.12.01 11:00:44 37.2195 30.3998 7.6 -.- 1.8 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.12.01 10:07:40 40.3515 42.1338 5.4 -.- 2.3 -.- PINARYOLU-NARMAN (ERZURUM) İlksel 2019.12.01 09:07:20 40.3342 42.1588 5.0 -.- 3.9 4.1 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.12.01 06:39:15 39.8543 33.8513 2.1 -.- 2.2 -.- CONGAR-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2019.12.01 06:19:48 38.3787 44.4243 76.2 -.- 2.5 -.- KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel