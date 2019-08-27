Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. İşte 27 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 27 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.27 07:43:20 37.7832 29.6888 6.4 -.- 2.0 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel2019.08.27 07:31:23 35.8128 27.5312 15.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2019.08.27 04:58:07 35.9723 27.8763 79.1 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.27 04:33:48 38.3332 43.4965 3.0 -.- 2.1 -.- YATAGAN-GURPINAR (VAN) İlksel
2019.08.27 04:26:41 39.4800 26.2772 4.8 -.- 2.4 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.27 03:51:31 38.3198 25.3137 6.6 -.- 2.7 2.7 EGE DENIZI İlksel
2019.08.27 03:48:22 37.8047 29.6658 12.6 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 03:37:52 38.1840 27.2665 5.5 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2019.08.27 03:30:42 37.8583 29.6873 8.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 02:17:11 39.2180 44.2810 5.5 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.08.27 01:54:24 39.2692 26.1497 12.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.27 01:22:34 37.8358 29.6513 13.5 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.27 00:49:58 37.2833 44.2673 9.5 -.- 2.5 -.- KONUR-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel
2019.08.26 22:23:28 37.8275 29.6507 8.0 -.- 3.1 3.2 CARDAK (DENIZLI) REVIZE01
2019.08.26 21:07:08 40.7727 27.4568 13.6 -.- 2.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2019.08.26 18:38:11 36.1768 27.6333 5.0 -.- 3.4 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.08.26 17:51:31 37.8640 29.6335 8.2 -.- 2.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.26 17:28:17 37.8913 35.0830 8.0 -.- 2.3 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2019.08.26 17:05:36 37.1158 34.6952 5.0 -.- 1.4 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2019.08.26 17:00:36 37.8450 29.6627 7.5 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.26 16:56:04 38.6782 43.7497 14.8 -.- 2.6 -.- AGZIKARA-(VAN) İlksel
2019.08.26 15:26:29 37.0640 30.7513 30.5 -.- 2.1 -.- CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2019.08.26 14:38:20 37.8357 29.4133 0.0 -.- 1.8 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.08.26 13:03:35 39.3087 27.7472 0.0 -.- 2.2 -.- BOZARMUT-SOMA (MANISA) İlksel
2019.08.26 12:02:18 37.2783 28.2640 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
YORUMLAR