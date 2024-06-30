DÜZCE VE MALATYA'DA DEPREM!

Düzce Gölyaka'da 01:45'te bir sarsıntı meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak bildirirken derinliğini ise 11.36 km olarak kaydetti.

Malatya'da ise Yeşilyurt'ta 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sabah 08:07'de yaşanan depremin derinliği 10.31 olarak bildirildi.