Düzce ve Kahramanmaraş'ta deprem! 30 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi!
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülkemizin deprem riski altındaki bölgelerinde sıklıkla hissedilen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla anbean paylaşılıyor. İşte, 30 Haziran 2024 Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem listesinde en son depremler kontrol ediliyor. İşte, 30 Haziran 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Göksun, Kahramanmaraş'ta 04:07'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak bildirdi.
DÜZCE VE MALATYA'DA DEPREM!
Düzce Gölyaka'da 01:45'te bir sarsıntı meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak bildirirken derinliğini ise 11.36 km olarak kaydetti.
Malatya'da ise Yeşilyurt'ta 2.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sabah 08:07'de yaşanan depremin derinliği 10.31 olarak bildirildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ