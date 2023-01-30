Akdeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları günün en çok sorgulatılan konuları arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Ocak AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi sorgulama ekranı...