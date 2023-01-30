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AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi: 30 Ocak depremleri

Yurt genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından 30 Ocak son dakika depremleri araştırmaları hız kazandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 30 Ocak Pazartesi son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

    Akdeniz'de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları günün en çok sorgulatılan konuları arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem bilgilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 30 Ocak AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

    30 OCAK DEPREMLER LİSTESİ

    Kandilli verilerine göre saat 06.19'da Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 3.4 meydana geldi. 

     
  • SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

    30 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.30 10:59:57 40.0017 32.4310 5.4 -.- 1.8 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
    2023.01.30 10:17:55 35.9225 31.8543 18.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
    2023.01.30 10:00:29 39.5673 44.5958 4.8 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
    2023.01.30 09:54:04 39.0242 27.1148 12.8 -.- 1.6 -.- BOZKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
    2023.01.30 09:31:19 40.8250 31.1518 19.1 -.- 1.4 -.- DUZCE İlksel
    2023.01.30 08:16:45 36.1125 36.2722 5.0 -.- 1.6 -.- TOKACLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
    2023.01.30 07:51:20 38.4465 26.9775 9.0 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2023.01.30 07:27:15 37.9435 26.6663 11.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2023.01.30 07:22:36 38.8640 43.5472 1.5 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
    2023.01.30 06:22:53 34.8738 24.9468 3.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2023.01.30 06:19:29 34.8875 24.9477 14.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2023.01.30 06:18:01 40.8173 30.9773 10.3 -.- 1.1 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
    2023.01.30 05:57:19 35.8347 28.6180 15.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
    2023.01.30 04:19:23 36.2902 28.2290 5.4 -.- 1.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2023.01.30 03:53:46 40.5252 27.1870 7.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2023.01.30 03:44:20 39.4337 37.2357 2.6 -.- 2.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
    2023.01.30 03:06:02 38.5738 44.8710 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
    2023.01.30 03:00:40 39.9213 41.9472 5.1 -.- 1.4 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
    2023.01.30 02:21:44 37.7893 35.4737 8.6 -.- 1.5 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
    2023.01.30 02:09:16 37.0920 28.4383 9.1 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
    2023.01.30 01:52:24 40.3880 27.4247 13.9 -.- 1.7 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
    2023.01.30 01:41:35 37.0693 28.4105 10.2 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
    2023.01.30 01:19:19 35.6945 28.6328 19.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
    2023.01.30 01:09:50 37.0290 28.4890 4.8 -.- 1.7 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
    2023.01.30 01:00:18 38.5508 44.7402 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
    2023.01.30 00:49:10 38.7087 30.5783 5.9 -.- 2.0 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
    2023.01.30 00:45:47 40.3688 27.4687 3.7 -.- 1.5 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
    2023.01.30 00:36:59 37.1250 28.4712 13.2 -.- 1.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
    2023.01.30 00:27:47 37.1252 28.4703 11.8 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
    2023.01.30 00:10:03 40.3583 27.4347 7.9 -.- 2.5 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
  • SON DEPREMLER | Akdeniz'de deprem! 30 Ocak 2023 Pazartesi Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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