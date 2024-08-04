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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 4 Ağustos 2024: Bolu'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 4 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurt geneli tüm son depremleri kaydediyor. Yaşanan irili ufaklı en ufak sarsıntıda bile deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. En son Bolu'da 3.8, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.0 ve Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 07:21 Güncelleme: 04.08.2024 - 07:41
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        Son dakika deprem verilerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Sarsıntılar hisseden ve panik yaşayan vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 4 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi

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        AKDENİZ’DE DEPREM

        Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD son depremin yerini Akdeniz olarak açıkladı. Açıklamaya göre Akdeniz'de saat 06.25 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem 7.28 km derinlikte meydana geldi.

        TOKAT’TA DEPREM

        Tokat Sulusaray’da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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