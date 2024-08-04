Son dakika deprem verilerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Sarsıntılar hisseden ve panik yaşayan vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 4 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi