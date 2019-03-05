En son nerede deprem oldu? sorusu özellikle gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, sıklıkla yer sarsıntıları kaydediliyor. Son saatlerde yaşanan depremler haberimizde.

SON DEPREMLER 5 MART

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.05 08:54:49 39.2685 27.6075 0.0 -.- 1.6 -.- HECIZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.03.05 08:32:39 39.3638 34.9695 5.0 -.- 2.2 -.- COPLUCIFTLIGI-YENIFAKILI (YOZGAT) İlksel 2019.03.05 04:36:27 35.6630 31.0287 31.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 04:33:12 38.4563 26.8713 5.4 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.05 02:41:49 37.3640 34.4288 5.3 -.- 2.2 -.- DELIMAHMUTLU-HALKAPINAR (KONYA) İlksel 2019.03.05 02:19:36 39.1340 29.0833 7.3 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.03.05 02:16:22 38.5777 31.0193 5.0 -.- 2.5 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.05 02:12:41 35.9598 35.4987 11.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.05 02:05:08 38.8813 26.4438 12.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.05 01:09:49 40.5272 28.3868 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 01:05:20 40.4610 28.4587 8.5 -.- 2.3 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.05 00:13:41 39.6142 26.4462 5.5 -.- 1.8 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.05 00:07:27 40.4490 28.4562 11.3 -.- 4.2 4.1 BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.03.05 00:07:26) 2019.03.04 23:41:02 38.9492 42.3067 5.0 -.- 2.5 -.- KARABURUN-BULANIK (MUS) İlksel 2019.03.04 23:21:44 41.7882 41.8907 14.6 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel 2019.03.04 22:14:01 37.8392 29.5010 10.1 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 18:16:51 40.4140 27.1372 0.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 16:54:28 39.7193 32.5668 0.0 -.- 1.7 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.03.04 16:05:22 35.8462 27.5392 11.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.04 15:47:14 40.5495 33.0248 3.1 -.- 2.4 2.3 GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel 2019.03.04 14:51:22 39.6143 26.4777 10.5 -.- 1.6 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 14:31:28 39.7843 26.3812 0.0 -.- 1.1 -.- BALIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 13:32:07 38.8895 26.4488 13.3 -.- 3.3 3.1 EGE DENIZI İlksel 2019.03.04 13:17:52 39.6192 26.4242 6.3 -.- 3.1 2.9 AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:59:10 39.6287 26.4392 7.6 -.- 2.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 12:18:50 37.2957 37.2508 0.0 -.- 1.3 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:14:51 36.9232 37.3737 0.0 -.- 1.4 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2019.03.04 12:03:55 37.2245 28.1655 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 12:01:30 37.2268 28.1760 0.0 -.- 1.9 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 11:57:25 37.0123 34.9283 15.3 -.- 1.7 -.- KAYADIBI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.03.04 10:28:05 36.9868 27.4358 4.5 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.03.04 09:22:29 38.9950 30.1310 8.1 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.03.04 07:39:44 37.0047 28.6022 3.3 -.- 1.3 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.03.04 07:22:35 37.5002 29.5112 21.2 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.04 06:06:36 37.1513 28.5397 10.6 -.- 1.4 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:38:45 40.3973 27.1378 7.8 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 05:27:37 37.0892 28.1028 22.6 -.- 1.4 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel 2019.03.04 05:06:50 36.5228 35.8678 8.3 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 04:04:18 40.1282 28.9788 10.6 -.- 1.5 -.- DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel 2019.03.04 03:50:07 35.1848 27.0040 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:47:08 39.7560 27.6410 9.9 -.- 2.0 -.- PATLAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2019.03.04 03:45:56 36.5303 35.7997 6.0 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 03:06:38 36.4020 31.2238 26.8 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.03.04 02:50:52 38.3310 27.1123 3.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.03.04 01:59:30 38.7488 30.3472 5.4 -.- 1.9 -.- KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.03.04 01:57:39 40.4377 27.1325 9.4 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:35:53 39.6652 25.9187 5.0 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.03.04 01:30:31 39.5435 26.3018 5.4 -.- 1.8 -.- KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.03.04 01:26:01 40.3960 27.9923 9.9 -.- 0.9 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.04 00:54:24 38.9127 27.8828 5.7 -.- 1.2 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:53:17 38.9168 27.8442 12.8 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.03.04 00:14:51 36.4355 28.7240 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel