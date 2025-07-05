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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 6 Temmuz 2025 biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi

        Son depremler: 6 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 6 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alıyor. İşte son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:45 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:46
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        AFAD ve Kandilli son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 6 Temmuz AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi

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        SON DEPREMLER

        MARMARA BÖLGESİNDE DEPREM!

        Merkez üssü Silivri olan, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

        MUĞLA'DA DEPREM!

        AFAD, Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        KANDİLLİ DUYURDU

        OSMANİYE’DE DEPREM!

        5 Temmuz Osmaniye Kadirli’de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem derinliği 9.4 km olarak duyuruldu.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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