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Son depremler! Akdeniz'de deprem! 18 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından saat saat yayınlanıyor. En son Girit Adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 18 Mayıs 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Girit Adası açıklarında saat 07:18 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 18 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2020

2020.05.18 07:43:51 34.1420 25.6897 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 07:34:55 34.0142 25.7655 8.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 07:30:26 34.0778 25.6450 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 07:26:57 34.0560 25.6240 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 07:18:18 34.1387 25.5732 11.4 -.- 4.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 06:27:09 40.1425 31.7617 15.3 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2020.05.18 06:22:09 35.9245 31.4198 9.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.18 05:57:45 36.3028 27.8927 72.4 -.- 3.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 05:26:22 37.5155 27.1768 5.6 -.- 1.2 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2020.05.18 05:24:46 36.9443 27.6210 5.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.18 05:05:27 39.4782 41.4915 4.7 -.- 1.9 -.- CAGLAR-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2020.05.18 04:44:14 38.8293 27.0213 9.8 -.- 2.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2020.05.18 04:26:47 38.8187 27.0407 7.8 -.- 1.9 -.- CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

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