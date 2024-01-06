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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER: Bolu ve Akdeniz'e deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 6 Ocak Cumartesi son depremler listesi

        Bolu ve Akdeniz'de arka arkaya deprem! İşte 6 Ocak Cumartesi son depremler listesi

        Türkiye genelindeki tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde anbean kaydediliyor. Cumartesi günü itibarıyla birçok deprem meydana geldi. Özellikle Bolu'da olan 4.2'lik deprem korkuturken, Akdeniz'de de birçok deprem yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 08:03 Güncelleme: 06.01.2024 - 08:03
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        Son depremler 6 Ocak Cumartesi... Bir deprem bölgesi olan Türkiye dünden beri sallanıyor. Bolu'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin yanı sıra; AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri 2 üzeri birçok deprem kaydetti. İşte, 6 Ocak Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler...

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        BOLU'DA BÜYÜK DEPREM!

        Bolu dün gece beklenmedik bir deprem yaşadı. Mesçiçele merkezli deprem gece 01.03'te; 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

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        AKDENİZ'DE BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLDİ!

        Girit Adası açıkları, 2.7 büyüklüğünde bir depremle sallanırken Oniki Adalar'da sabah 06.08'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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        2 ÜZERİ BİRÇOK DEPREM KAYDEDİLDİ

        Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre; 6 Ocak Cumartesi günü 2 ve üzeri birçok deprem kaydedildi. Buna göre;

        Balıkesir'de sabah 7.19'da 2.1 büyüklüğünde,

        Adıyaman, Aksu'da sabah 06.28'de 2.4 büyüklüğünde,

        Tokat'ta sabah 04.34'te 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Kahramanmaraş, Cumartesi günü iki küçük çaplı deprem yaşadı. Kahramanmaraş'ta saat 02.09'da 2.8 büyüklüğünde deprem olurken, saat 3.15'te de 2.1 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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