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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER | Kahramanmaraş, Çorum ve Hatay depremle sallandı! AFAD ve Kandilli 10 Ocak son depremler listesi

        Kahramanmaraş, Çorum ve Hatay depremle sallandı! 10 Ocak son depremler listesi

        Son depremler listesi geçtiğimiz akşam Kahramanmaraş, gece yarısı Çorum ve sabahın ilk saatlerinde Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ocak listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 07:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 07:54
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK | Geçtiğimiz akşam Kahramanmaraş'ta gece yarısı ise Çorum'da olan depremler sonrası bir deprem haberi de Hatay'dan geldi. Sabah 06.35'te Hatay depremle sallandı. Yaşanan depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrilirken "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorusunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 10 Ocak tablosu...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

        Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Saat 22.20'de meydana gelen depremin merkez üssünün Nurhak olduğunu açıkladı.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        ÇORUM DEPREMLE SALLANDI

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        HATAY GÜNE DEPREMLE UYANDI

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.35'te kaydedilen depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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