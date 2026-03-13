Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntı Samsun, Çorum, Amasya, Sinop gibi çevre illerde de hissedildi. İşte, 13 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…