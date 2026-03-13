Son depremler listesi 13 Mart 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Tokat gece yarısı deprem ile sallandı. AFAD, 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Niksar olduğunu açıkladı. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 13 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntı Samsun, Çorum, Amasya, Sinop gibi çevre illerde de hissedildi. İşte, 13 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
TOKAT’TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 6,37 kilometre derinlikte kaydedildi.
Şiddetli sarsıntı, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
TOKAT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
13 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2026-03-13 05:25:44 39.87806 20.73889 6.85 ML 3.6 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)
2026-03-13 03:35:13 40.67333 36.81611 6.37 MW 5.5 Niksar (Tokat)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.