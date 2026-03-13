Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler Listesi 13 Mart 2026: Tokat deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 13 Mart 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Tokat gece yarısı deprem ile sallandı. AFAD, 5,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Niksar olduğunu açıkladı. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 13 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 07:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntı Samsun, Çorum, Amasya, Sinop gibi çevre illerde de hissedildi. İşte, 13 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        TOKAT’TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 6,37 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Şiddetli sarsıntı, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

        Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        3

        TOKAT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

        Deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        4

        13 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

        2026-03-13 05:25:44 39.87806 20.73889 6.85 ML 3.6 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan)

        2026-03-13 03:35:13 40.67333 36.81611 6.37 MW 5.5 Niksar (Tokat)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Kuyumcu hırsızları imitasyon bilezik çaldı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu