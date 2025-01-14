Antalya'da deprem meydana geldi! 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre, Antalya'da deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar…
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Antalya'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı…
ANTALYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:22'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 16.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.