        Son depremler listesi 15 Şubat 2026 Pazar bugün: AFAD ve Kandilli ile En son ne zaman, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?

        15 Şubat 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        15 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 15 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 08:24 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:08
        1

        15 Şubat 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak bilgilendirmeyi sürdürdü. Gün içerisinde yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz durum açıklaması yapılmazken, vatandaşlar resmi kaynaklar üzerinden güncel deprem kayıtlarını yakından takip etti. İşte, 15 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremlere ilişkin son gelişmeler ve detaylar…

        2

        14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ 2 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE MEYDANA GELEN DEPREMLER

        - Ankara Beypazarı saat 02.15'te, 2 büyüklüğünde

        - Ege Denizi saat 03.07'de, 2.5 büyüklüğünde

        - Ege Denizi saat 04.09'da, 2.8 büyüklüğünde

        - Antalya Döşemealtı saat 06.37, 2.4 büyüklüğünde

        - Adana Saimbeyli saat 06.38 2, büyüklüğünde

        - Adana Saimbeyli saat 08.17 2, büyüklüğünde

        - Marmara Denizi saat 08.44 2.3, büyüklüğünde

        3

        - Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.01'de 2.1 büyüklüğünde

        - Malatya Yeşilyurt'ta saat 10.59'da 2 büyüklüğünde

        - Kahramanmaraş Göksun saat 11.39'da 2.4 büyüklüğünde

        - Kırıkkale Yahşihan saat 13.12'de 2.3 büyüklüğünde

        - Tokat Zile saat 13.33'te 2 büyüklüğünde deprem oldu.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

