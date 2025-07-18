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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 17 TEMMUZ 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ile Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 17 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli ile şimdi deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Temmuz Perşembe günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yaşanan her deprem sonrası ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 17 Temmuz 2025 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:42
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        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri günlük olarak inceleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Ülke genelinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanırken gelişmeler ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 17 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        16 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-16 04:19:56 39.78806 39.10194 10.86 ML 2.5 Kemah (Erzincan)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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