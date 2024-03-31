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        Haberler Gündem Son depremler listesi 31 Mart Pazar: AFAD ve Kandilli verileriyle en son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Üç şehirde peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle 31 Mart Pazar son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için anlık olarak birçok deprem meydana gelebiliyor. Birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilecek kadar büyük olmasa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. 31 Mart Pazar günü Sivas, Kahramanmaraş ve Tunceli'de peş peşe depremler yaşandı. İşte, son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:44
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        Türkiye'deki tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. 31 Mart Pazar günü yurt genelinde 57 deprem kaydedildi. Bu depremlerin birçoğu çok küçük olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi. İşte, güncel verilerle 31 Mrat Pazar son depremler listesi...

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        SİVAS'TA DEPREM!

        AFAD verilerine göre, Sivas Gürün'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; sabaha karşı 05.33'te ve yerin 7 kilometre altında oldu.

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        TUNCELİ DE SALLANDI

        Başka bir deprem de Tunceli'de oldu. Ovacık merkezli deprem sabah 04.50 gibi meydana geldi ve 2.6 büyüklüğünde kaydedildi.

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        KAHRAMANMARAŞ'TA 2.7'LİK DEPREM!

        Dulkadiroğlu'nda yaşanan deprem gece 02.09'da oldu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Deprem, 2.7 olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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