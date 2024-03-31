Türkiye'deki tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. 31 Mart Pazar günü yurt genelinde 57 deprem kaydedildi. Bu depremlerin birçoğu çok küçük olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi. İşte, güncel verilerle 31 Mrat Pazar son depremler listesi...