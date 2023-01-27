Son depremler listesi, geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi her gün yayınlarken "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları da yanıt bulmuş oluyor. İşte, 27 Ocak 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi...