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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem mi oldu, nerede? 27 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 26 Ocak Perşembe günü 20:23'te Yunanistan'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken 27 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinde Ege Denizi'nde küçük çaplı sarsıntılar gözlemlendi. İşte, 27 Ocak Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    Son depremler listesi, geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de meydana gelen depremlerin ardından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi her gün yayınlarken "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" soruları da yanıt bulmuş oluyor. İşte, 27 Ocak 2023 Cuma Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 27 Ocak 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı. 

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    27 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.27 07:44:24  38.3363   27.2265        7.9      -.-  1.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.01.27 06:09:11  38.7205   39.9775        3.0      -.-  2.2  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel
2023.01.27 05:43:19  39.0993   28.3007        5.4      -.-  2.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2023.01.27 04:16:11  39.3685   26.2482        6.9      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.27 04:00:01  38.5073   39.2010        4.4      -.-  1.1  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                                İlksel
2023.01.27 03:14:29  35.7777   28.6597       11.7      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.27 02:21:47  37.4623   36.0687        5.0      -.-  1.7  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       İlksel
2023.01.27 01:53:43  38.2630   27.8470        6.5      -.-  2.7  -.-   VELILER-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel
2023.01.27 01:10:36  40.7552   30.9373        7.8      -.-  1.2  -.-   CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel
2023.01.27 00:32:26  40.5618   27.3272        1.8      -.-  2.2  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2023.01.27 00:23:32  39.4007   26.2227       10.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.27 00:11:06  39.3412   26.2577        9.8      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.27 00:00:06  39.3198   40.7752        5.0      -.-  2.9  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 27 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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