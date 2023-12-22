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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ| Son dakika: Hatay ve Akdeniz'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 22 Aralık tablosu

        Hatay ve Akdeniz'de peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 22 Aralık tablosu

        Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 22 Aralık Cuma yani bugün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son deprem haberleri Hatay ve Akdeniz'den geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 22 Aralık listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:01
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 22 ARALIK... Son depremler 22 Aralık Cuma günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte son depremler 22 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

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        HATAY'DA DEPREM!

        AFAD verilerine göre saat 01.03'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından da Kırıkhan ilçesinde saat 01.46'da 2.0 ve yine Kırıkhan ilçesinde saat 03.06'da 2.2 büyükülüğünde depremler kaydedildi.

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        AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

        Akdeniz'de ise saat 04.12 ile saat 04.32 arasında sırsıyla 3.3 - 2.3 ve 2.3 büyüklüğünde üç deprem kaydedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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