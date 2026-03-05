Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER SORGULA | Az önce deprem mi oldu? 5 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Az önce deprem mi oldu? 5 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Gece saatlerinden itibaren meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Bu sebeple son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Listede irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte, 5 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 07:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi sık sık yeni verilerle güncelleniyor. Gece saatlerinden itibaren meydana gelen depremleri merak edenler veya yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler bu listeye göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, canlı ve anlık 5 Mart 2026 son depremler listesi takip ekranı…

        2

        İZMİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.11'de Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        İzmir'in Çeşme ilçesine 30.77 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.94 kilometre derinlikte ölçüldü.

        3

        5 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremler şöyle;

        2026-03-05 04:11:16 38.11694 25.96972 6.94 MW 3.9 Ege Denizi - [30.77 km] Çeşme (İzmir)

        4

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de