Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi sık sık yeni verilerle güncelleniyor. Gece saatlerinden itibaren meydana gelen depremleri merak edenler veya yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler bu listeye göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, canlı ve anlık 5 Mart 2026 son depremler listesi takip ekranı…