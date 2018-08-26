Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 26 Ağustos

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor. Haftanın son kapanışında altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini haftanın ilk gününe de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 231,5 liradan işlem gördü. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos altın fiyatları bugün