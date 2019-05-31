LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu LGS'ye kısa bir süre kala öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 22 Mayıs Çarşamba günü LGS sınav giriş yerlerinin açıklamıştı. LGS sınavına girecek adaylar giriş belgelerini temin edebiliyor. İşte 019 LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER DİKKAT

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Liseye Geçiş Sınavı, (LGS) 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, LGS sınav giriş belgeleri öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden verilecek. Merkezi sınav giriş belgelerinin imzalı ve mühürlü olarak alınması gerekiyor.

Öğrenciler ayrıca e-Okul sistemi üzerinden sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

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