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Son Yaz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 10. son bölüm

Son Yaz dizisi 9. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizide bu akşam Selim’i hedef alan aracın Akgün’e çarpması oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Peki Son Yaz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 10. son bölüm

Son Yaz 10. son bölüm yayınlandı. Peki oldukça heyecanlı geçen bölüm sonrası merakla beklenen Son Yaz 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Selim’i hedef alan araç, Akgün’e çarpmış, Akgün, Selim’in hayatını kurtarmıştır. Selim, Akgün’e her ne kadar öfkeli olsa da, bu olay sonrasında ona bir şans vermeye karar verir. Akgün’ün peşine düşmeyeceğini, kendi yoluna gidebileceğini söyler.

Özgürdür artık… Ancak Halil Sadi’nin Akgün’le ilgili başka planları vardır. Akgün herkesi şaşırtacak yeni ve tehlikeli bir yola girmek üzeredir. Akgün’ün seçimleri onu Savcı Selim’le karşı karşıya getirirken, Yağmur, aklı ve kalbi arasında kalacaktır.

Selim’in atlattığı tehlike, Kara ailesini özellikle de Canan’ı çok korkutmuştur. Hepsi polis korumasıyla gezerken, Canan, Selim’den mesleğiyle ilgili radikal kararlar almasını ister. Selim, Canan’ın isteklerini değerlendirirken, ikili arasında yaşanan sürpriz bir gelişme Canan’ı tek başına karar almaya iter.

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