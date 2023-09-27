Soner Olgun ile Vassilis Saleas 'Alıştım'da buluştu Soner Olgun sözü ve müziği kendisine ait olan 'Alıştım' adlı şarkısını yeniden yorumladı. Olgun'a şarkıda Yunanistan klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti

Müzisyen Soner Olgun, 1994'te çıkardığı 'Her Şey Değişmeli' albümünde yer alan 'Alıştım' şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi. Olgun'a 'Alıştım' adlı şarkıda Yunanistan klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti.

Soner Olgun'a, şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan'ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti.

'Alıştım'ın sözü ve müziği Soner Olgun’a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz’a ait. Olgun'un 'Alıştım' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.