"SEDA SAYDAN'DAN GÜÇ ALDIM"

Aynı yöntemle yüzünü gerdiren Serap Paköz, hafta sonu Etiler'de görüntülenmişti. Paköz, son dönemde çok konuşulan geçirdiği estetik operasyonla ilgili "Bazı kadınlar yıllardır yaptırıyor, haber olmuyor. Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan'dan güç aldım ve kendimi iyi hissetmek için yaptırdım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta çok tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranlarda bulunurum." ifadelerini kullanmıştı.