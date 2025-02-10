Şubat ayının ikinci haftasında PlayStation Network (PSN), dünya genelindeki kullanıcılarını şaşkına çevirecek şekilde büyük bir kesinti yaşadı. Sony'nin popüler oyun ağı, 8 Şubat 2025 sabah saat 5:00'te başlayan ve yaklaşık 24 saat süren bu beklenmedik çökme nedeniyle ciddi şekilde etkilendi. Çökme, milyonlarca PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcısının online hizmetlere erişimini kesintiye uğrattı ve geniş bir yelpazede hizmetleri sekteye uğrattı.

PSN'deki kesinti, PlayStation oyuncularının çevrimiçi oyun oynama, PlayStation Store'dan içerik indirme ve hesaplarına giriş yapma yeteneklerini engelledi. Sony, kısa bir süre sonra kesintinin "operasyonel bir sorun" nedeniyle meydana geldiğini ve mühendislik ekiplerinin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Sony'nin, kullanıcılarına sağladığı bu hizmetlerin aksamış olması, birçok oyuncu için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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Sony, kesintinin ardından hızlı bir şekilde harekete geçerek durumu kontrol altına aldı ve 9 Şubat 2025'te tüm hizmetlerin yeniden online hale geldiğini duyurdu. Şirket, bu süreçte kullanıcılarına sabırları için teşekkür ederken, daha iyi bir deneyim sunmak adına sürekli olarak sistemlerini geliştirdiklerini vurguladı.

SOSYAL MEDYADAN CİDDİ TEPKİ ALDI

Kullanıcılar, PSN kesintisi nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığın telafi edilmesini beklerken, Sony, PlayStation Plus abonelerine ekstra 5 günlük hizmet sunarak bu kesintiyi bir ölçüde telafi etmeye çalıştı. Ancak, bazı oyuncular bu teşviklerin yeterli olmadığını belirterek daha fazla indirim veya ücretsiz oyun talep ettiler. Kesinti sırasında Grand Theft Auto Online gibi popüler oyunlar da dahil olmak üzere pek çok oyun büyük oranda etkilenirken, kullanıcıların sosyal medyada gösterdiği tepki oldukça yoğundu.

Çökme, dünya genelinde milyonlarca PSN kullanıcısını etkileyerek büyük yankı uyandırdı. Çökme sırasında çevrimiçi oyun oynayamayan kullanıcılar, PlayStation Store'a erişim sağlayamayanlar ve hesaplarına giriş yapamayanlar, sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getirerek şirketin iletişim eksikliğini eleştirdi. Oyuncular, Sony'den daha sık ve daha ayrıntılı güncellemeler beklediklerini ifade ettiler.

"PLUS ÜYELERİ 5 GÜNLÜK EK HİZMET ALACAK"

Sony Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ağ hizmetleri, işletimsel bir sorundan tamamen kurtuldu. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve topluluğa sabırları için teşekkür ederiz. Tüm PlayStation Plus üyeleri otomatik olarak 5 günlük ek hizmet alacak" ifadelerine yer verdi.