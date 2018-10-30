Sony Interactive Entertainment (SIE), Aralık ayında piyasaya çıkacak olan PlayStation Classic ile birlikte yüklü olarak gelecek 20 oyunun hangileri olacağını duyurdu.

İlk PlayStation konsolunun efsane oyunlarını bir araya getiren, HDMI kablosu sayesinde yeni televizyonlarda oynama imkanı sunacak olan PlayStation Classic (PS Classic) ile birlikte gelecek olan oyunlar listesine Metal Gear Solid, Grand Theft Auto ve ResidentEvilDirector’sCut gibi önemli oyunlar bulunuyor.

PlayStation Classic konsolu, 20 yüklü oyunla birlikte konsola dahil hafıza kartı, televizyon bağlantısı için HDMI kablosu ve normal boyutlarında kablolu kontrol cihazıyla birlikte sunulacak.

Sony’nin ilk versiyonunu 3 Aralık 1994 tarihinde çıkardığı oyun konsolu PlayStation’ın nostaljik tasarım ve yeni özelliklerle güncellenen versiyonu , 3 Aralık 2018 tarihinde raflardaki yerini alacak.

TÜRKİYE’DE DE SATIŞA ÇIKACAK

Yenilenen PlayStation Classic’in satış fiyatı Japonya'da 9980 yen, Kuzey Amerika'da 99 dolar ve Avrupa'da ise 99 Euro olacak. Aralık ayında Türkiye’de satışa çıkacak olan PlayStation Classic ile birlikte yüklü olarak gelecek 20 oyunun listesi şu şekilde:



· Battle Arena Toshinden

· CoolBoarders 2

· DestructionDerby

· Final Fantasy VII

· Grand Theft Auto

· IntelligentQube

· Jumping Flash

· Metal Gear Solid

· MrDriller

· Oddworld: Abe's Oddysee

· Rayman

· Resident Evil Director'sCut

· Revelations: Persona

· RidgeRacerType 4

· Super Puzzle Fighter II Turbo

· SyphonFilter

· Tekken 3

· TomClancy’sRainbow 6

· Twisted Metal

· Wild Arms

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