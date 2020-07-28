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Sophie Turner anne oldu

Amerikalı şarkıcı Joe Jonas ile evli olan Game of Thrones dizisinin İngiliz oyuncusu Sophie Turner kız bebek dünyaya getirdi

Sophie Turner

Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavuştu.

24 yaşındaki Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocuklarının adını henüz açıklamadı.

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