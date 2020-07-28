Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavuştu.
24 yaşındaki Turner ile 30 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, çocuklarının adını henüz açıklamadı.
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