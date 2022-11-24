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KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

KPSS sonuçları için geri sayım sona erdi. 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu. İşte ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı...

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  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    KPSS ortaöğretim sonuçları son dakika duyurusu ile açıklandı. 6 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınav için sonuç sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte "ÖSYM ile KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı...
  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

     
  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

    KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    2022 yılı KPSS puanının 2 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.
  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

     

     
  • SORGULA | KPSS ortaöğretim sonuçları BELLİ OLDU! ÖSYM son dakika duyurusu ile 2022 KPSS sonucu sorgulama ekranı

    Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

    Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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