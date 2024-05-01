Sörloth gözünü La Liga'da gol krallığına dikti!
Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, gözünü La Liga'da gol krallığına dikti. Norveçli futbolcu, ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında ikinci basamağa çıktı
Bir zamanlar Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, LaLiga'da gol krallığına oynuyor.
Villarreal'in, Rayo Vallecano'yu 3-0 yendiği maçta 2 gol bulan Norveçli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.
28 yaşındaki futbolcu, böylece gol krallığı yarışında Jude Bellingham'ı yakaladı ve İngiliz oyuncuyla 2'nci basamağı paylaştı.
La Liga krallık yarışında zirvede 19 golle Girona'dan Artem Dovbyk yer alıyor.
İlk 5 içerisinde ayrıca Barcelona'dan Robert Lewandowski'nin ve Osasuna'dan Ante Budimir'in 16 golü bulunuyor.
Trabzonspor formasıyla 33 golü bulunan forvet oyuncusu, bordo mavili ekipten ayrıldıktan sonra istediği performansı bir türlü gösterememişti.