Sörloth için geliyorlar!

Birçok kulüpten sonra Alexander Sörloth'a Leipzig de talip oldu. Ülke basını, Alman Kulübü'nün bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığını ve Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı. Trabzonspor'un Sörloth'un bonservisini Crystal Palace’tan 6 milyon Euro'ya alma opsiyonu bulunuyor. Norveçli oyuncunun sözleşmesinde 9 milyon Euro'ya da çıkış maddesi bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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