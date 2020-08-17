Sörloth'ta sona doğru

Trabzonspor’un transferdeki gözde ismi Alexander Sörloth Leipzig’e doğru yol alıyor. Timo Werner’i Chelsea’ye satan ve yerine Norveçli golcüyü düşünen Alman ekibinin mutlu sona yakın olduğu yazıldı. Norveç basını, Leipzig yetkililerinin Sörloth ile görüşme yaptığını da vurgulayarak sırada Trabzonspor yönetiminin olduğunu ifade etti.

İngiliz basınından Sky Sports ise Leipzig'in oyuncuyu katmak adına transferde sona geldiğini doğrularken Trabzonspor'un iki yıllık bir kiralama anlaşması olduğunu ve sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanabileceğini belirtti. Trabzonspor'un opsiyonu kullanarak Sörloth'u kadrosuna katıp sonrasında ise Alman ekibi ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı.