Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına mesaj!

2019-20 sezonunda Trabzonspor'da top koşturan ve attığı 24 golle Süper Lig'in gol kralı olan, ardından RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarın yoğun ilgisi karşısında sessiz kalamadı. Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Norveçli futbolcuya sosyal medya hesabından yüz binlerce Trabzonspor taraftarı "Trabzonspor'a gel" anlamındaki "Come to Trabzonspor" mesajını atarken Sörloth bu duruma dair açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan 25 yaşındaki futbolcu "Merhaba Trabzonspor taraftarı, sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ancak lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

"BİLDİRİMLERİ KAPATTIM, TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM"

‘Trabzonspor’a gel’ yorumları hakkında Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" dedi.