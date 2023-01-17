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S4 Capital Yönetim Kurulu Başkanı Sir Martin Sorrell, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Türkiye ve bölge ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen zirvede Bloomberg HT'ye konuşan Sorrell, zirvenin bu seneki temasının doğru mesaj olduğunu söyleyerek, eskiden ekonomilerin gelişmesinin sınırsız olduğunu ama şimdiki dünyanın bölünmüş ve parçalanmış olduğunu, iş dünyasında aktörlerin hangi ülkede çalışacağını dikkatli seçmesi gerektiğini söyledi.

Sorrell, "Kuzey ve Güney Amerika çok fazla fırsat sunuyor. Yüksek teknoloji Kuzey Amerika’da işe yarayacak. Orta Doğu yüksek enerji fiyatlarında daha etkili olacak. Burada yapılan yorumların birçoğu şunu gösterdi ki merkez bankaları yılın ikinci yarısında tekrar enflasyonunun yükselmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın çok zorlu bir coğrafya olduğunu vurgulayan Sorrell, "Özellikle savaşla birlikte uzun bir dönem bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Putin’in geri adım atacağını düşünmüyorum. Zelenskiy’nin de geri adım atacağını düşünmüyorum. Avrupa’yı çevreleyen güvenlik meseleleri oldukça yoğun geçecek" dedi.

'BELİRSİZLİĞİN AZ OLMASINI İSTERİZ'

Türkiye ve bölge ekonomileri hakkında da değerlendirme bulunan Sorrell, "Eğer bir şirketin yönetim kurulunda olsaydım ve eğer birisi bana Türkiye’ye ciddi bir yatırım yapmak istiyorum aynı zamanda Romanya, Polonya, Çekya, Slovakya ve de Ukrayna'da yatırım yapmak istiyorum derse, çünkü Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi gerekiyor, hizmet sektöründe insanlarla sermaye yoğun bir yatırım yapacaksak tabii ki nelere bakarız; işte yargının hukukun üstünlüğüne ve belirliliğe ve ekonomiye bakarız. Belirsizliğin en az olmasını isteriz ama o bölgede belirsizlikler oldukça fazla bu da işleri zorlaştırıyor" diye ekledi.

Sorrell, Avrupa'daki resesyon riskine de değinerek, "Avrupa'da resesyon riski var, ama bunun bazıları kadar derin olmadığını söyleyeceğim. Minimal büyüme olabilir ılımlı bir kış geçiriyoruz gaz depolaması da yaptık bir dahaki yıla da bu devam edebilir. Bir dahaki yıl kış bu kadar ılımlı geçmeyebilir Avrupa’daki zorluklar çok belirgin" dedi.