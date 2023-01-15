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Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler, "Parçalanmış Bir Dünyada" iş birliğine davet edilecek

Bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) liderlere "dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapılacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nda liderler,
AA

İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlayıp 20 Ocak'a kadar sürecek olan, birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı forum, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

WEF'ten yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Tunus Başbakanı Necla Buden, foruma katılım sağlayacak.

ABD, ÇİN VE RUSYA LİDERLERİ YOK

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nın yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile iş dünyasından çok sayıda kişi de foruma katılacak isimlerin arasında yer alıyor.

ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden foruma lider seviyesinde katılım gerçekleştirilmeyecek olması dikkati çekiyor, Türkiye'den de zirveye resmi bir katılım öngörülmüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ULUSLARARASI KRİZ

Bu yıl iş dünyasından en fazla temsilcinin iştirakiyle gerçekleştirilecek WEF'te yaklaşık 700 farklı organizasyondan 1500'den fazla lider yer almak için başvuruda bulundu.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkacak.

Oturum başlıklarının arasında "mevcut enerji ve gıda krizlerini yeni bir enerji, iklim sistemi bağlamında ele alma", "yatırım, ticaret ve altyapı sistemiyle ilişkili mevcut yüksek enflasyon", "özel sektör inovasyonu ve direnci için öncü teknolojilerden yararlanmaya yönelik yeni bir sistem", "yeni bir iş ve beceri sistemi bağlamında mevcut sosyal güvenlik açıkları", "çok kutuplu bir dünyada yeni bir diyalog ve işbirliği sistemi çerçevesinde mevcut jeopolitik riskler" bulunuyor.

"KRİZLERİ BİRLİKTE ELE ALMA" ÇAĞRISI

Dünyanın birçok farklı bölgesinde değişik alanlarda sorunların yaşandığı dönemde gerçekleştirilecek forumda dünya liderlerine daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünya zemini için krizleri ve koordineli eylem fırsatlarını birlikte ele alma çağrısı yapılacak.

53. WEF Zirvesi, dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanacak.

Programa katılan siyasetçilerin, iş dünyasından temsilcilerin yeni ve kapsayıcı fikirlerden faydalanmaları öngörülüyor.

KÜRESEL DÜZEYDE PARÇALANMA

WEF Başkanı Klaus Schwab, yaptığı açıklamada, küresel ve ulusal düzeyde artan bir parçalanmaya sebep olan politik, ekonomik ve sosyal güçlüklere tanıklık ettiklerini belirtti.

Schwab, "Bu güven erozyonunun nedenlerini ele almak için hükümet ile iş sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek güçlü ve kalıcı toparlanma noktasında gerekli koşulları oluşturmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın daha esnek ve sürdürülebilir olması açısından kimsenin geride bırakılmaması gerektiği de kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

WEF Genel Müdürü Mirek Dusek, 9 Ocak'ta AA muhabirine, zirvenin bu yıl zorlu bir ekonomik görünüm döneminde yapılacağına işaret ederek, dünyanın şu anda birbiriyle ilişkili nedenlere bağlı olarak çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Dusek, bu sorunlar için kullanılacak doğru kelimenin "geçiş" olduğunu kaydetmişti.

Mevcut krizlerin belirli bir ülke veya bölgeye mahsus olmadığını, daha önce görülmemiş şekilde dünyayı etkilediğini ifade eden Dusek, hükümet politikalarının, küresel çapta ve işbirliğine dayalı şekilde oluşturulması gerektiğini belirtmişti.

PROTESTOLAR BEKLENİYOR

WEF sırasında forum karşıtı gösterilerin de olması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda Davos, Zürih ve diğer ülkelerde toplanan göstericiler, iklim değişikliği ile ekonomi gibi gerekçelerle WEF'i eleştirirken sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Davos'a tepkisini göstermişti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İsviçre Parlamentosu, dünyanın dört bir yanından davetlinin katılacağı forumun güvenliğini sağlamak için ordudan 5 bin personel görevlendirdi.

İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını sıkı şekilde denetleyecek.

"KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ KÖYÜ"

Zirvede bu yıl gerçekleştirilecek yeniliklerin arasında daha sürdürülebilir kamu-özel işbirliğini ve geniş ölçekte etki sağlamak için harekete geçmeyi teşvik eden meta veri havuzu olan "Küresel İşbirliği Köyü" de yer alacak.

Forumun ilk kez ev sahipliğini yaptığı çok taraflı "metaverse" toplantısı, okyanus sağlığı ve deniz ürünleri atıkları konusunda harekete geçilmesi için finans, gıda ve perakende sektöründeki uzmanlar ile liderleri bir araya getirecek.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ve araştırma kurumlarından 125 kadar uzman toplantıya katılarak WEF'in çalışmalarına ilişkin en son bilimsel verileri tartışacak.

'İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ'

WEF, bu yıl 6. kez "iklim nötr" hedefinde gerçekleştirilecek ancak zirve kapsamında iklimin korunmasına yönelik eylem çağrıları yapılsa da forumun davetlileri liderler ve iş insanlarından birçoğunun Davos'a özel uçaklarıyla gelecek olması buna gölge düşürüyor.

Mayıs 2022'de gerçekleştirilen WEF Zirvesi ile bağlantılı yaklaşık 500 kadar özel uçuşun yapıldığı, bu uçuşların 7 bin 400 ton karbondioksit emisyonuna sebep olduğu belirtiliyor.

Zirve boyunca iklim konusunda yapılacak çağrılar da göz önünde bulundurulduğunda bunun "ikiyüzlülük" olduğu yönünde eleştiriler yer alıyor.

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