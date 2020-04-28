Sosa'ya 2 milyon Euro

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor kaptan Sosa ile yola devam etmek için maddi anlamda elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Karadeniz ekibi 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yıllığı 2 milyon eurodan 1+1 sezonluk daha mukavele öneriyor.

Futbolda koronavirüs nedeniyle ücretlerin düşmesi ve pazarın daralmasına rağmen yönetim daha önce söz verdiği gibi Sosa’ya önerdiği parada bir indirim yapmayı düşünmüyor. Arjantinli oyuncu da çok mutlu olduğu ve yeniden başarılı günlerine döndüğü Trabzonspor’da kalmaktan yana. Ancak büyüyen ve okul çağına gelmeye başlayan çocuklarının kendi ülkesinde eğitim almasını da istiyor.

Bu yüzden Sosa’nın eşinin de Arjantin’e geri dönmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Estudiantes’e dönmek niyetinde olan Sosa’yı eski kulübünün de istediği ancak Trabzonspor’un verdiği rakamın çok altında bir ücret önerdiği belirtildi.