Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Soslu Makarna Tarifi ve Yapılışı: Soslu Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Soslu Makarna Tarifi ve Yapılışı: Soslu Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pratikliği, doyuruculuğu ve her damak zevkine uyarlanabilen yapısıyla sofraların vazgeçilmezi olan soslu makarna, özellikle yoğun günlerde kurtarıcı bir ana yemek alternatifi sunar. Farklı sos seçenekleriyle çeşitlendirilebilen bu lezzet, doğru pişirme teknikleri uygulandığında restoran kalitesinde sonuç verir. Soslu Makarna Tarifi ve Yapılışı: Soslu Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm detayları ve püf noktalarıyla kapsamlı anlatım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soslu Makarna Tarifi ve Yapılışı

        Soslu Makarna Nedir?

        Soslu makarna, haşlanmış makarnanın çeşitli soslarla harmanlanarak servis edilmesiyle hazırlanan bir yemektir. Domates bazlı, kremalı, peynirli ya da sebzeli soslarla yapılabilir. Makarna türüne göre sos seçimi değişebilir; örneğin penne yoğun sosları daha iyi tutarken, spagetti akışkan soslarla daha uyumludur.

        Soslu Makarna İçin Gerekli Malzemeler

        Makarna İçin

        1 paket makarna (spagetti, penne veya fusilli tercih edilebilir) 1,5 litre su 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

        Klasik Domatesli Sos İçin

        2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 diş sarımsak 3 adet rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi) 1 tatlı kaşığı salça 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik Yarım çay kaşığı pul biber

        Üzeri için: Rendelenmiş kaşar veya parmesan peyniri Taze fesleğen (isteğe bağlı

        Soslu Makarna Nasıl Yapılır?

        Makarnanın Haşlanması

        Geniş bir tencereye su alınır ve kaynatılır. Kaynayan suya tuz eklenir.

        Makarnalar kaynar suya ilave edilir ve paketin üzerinde belirtilen süre kadar haşlanır. Makarna “al dente” yani hafif diri kıvamda olmalıdır.

        Haşlanan makarna süzülür. Sosla daha iyi bütünleşmesi için tamamen yıkanması önerilmez.

        Domatesli Sosun Hazırlanması

        Geniş bir tavaya zeytinyağı alınır. İnce doğranmış sarımsaklar hafifçe kavrulur.

        Salça eklenerek birkaç dakika kavrulur. Ardından rendelenmiş domates ilave edilir.

        Sos kaynamaya başladıktan sonra tuz ve baharatlar eklenir. Kısık ateşte 10-15 dakika pişirilir.

        Sos hafif koyu kıvam almalıdır.

        Makarnayla Birleştirme

        Süzülen makarna sosun bulunduğu tavaya eklenir.

        Kısık ateşte 2-3 dakika karıştırılarak sosun makarnaya tamamen işlemesi sağlanır.

        Servis öncesi üzerine rendelenmiş peynir ve taze fesleğen eklenebilir.

        Soslu Makarna Yapmanın Püf Noktaları

        Makarna bol suda haşlanmalıdır.

        Tuz kaynayan suya eklenmelidir.

        Makarnayı fazla haşlamamak önemlidir.

        Sos mutlaka ayrı hazırlanmalıdır.

        Makarnayı sosla birlikte kısa süre ocakta çevirmek lezzeti artırır.

        Alternatif Sos Önerileri

        Kremalı Makarna Sosu

        Krema, mantar ve tavuk ile hazırlanabilir.

        Bolonez Sos

        Kıyma ve domates bazlı yoğun bir sostur.

        Pesto Sos

        Fesleğen, çam fıstığı ve zeytinyağı ile hazırlanır.

        Peynirli Sos

        Çedar veya parmesan bazlı yoğun kıvamlı bir sostur.

        Soslu Makarna Kaç Kaloridir?

        Bir porsiyon domates soslu makarna ortalama 350-450 kalori arasında değişir. Kremalı veya etli soslarda kalori miktarı artabilir.

        Soslu Makarna Yanına Ne Gider?

        Mevsim salata

        Sarımsaklı ekmek

        Ayran veya soğuk içecek

        Izgara tavuk

        Soslu Makarna Nasıl Saklanır?

        Artan makarna buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Tekrar ısıtırken biraz su veya sos eklemek kıvamı korumaya yardımcı olur.

        Soslu makarna, basit malzemelerle kısa sürede hazırlanabilen ancak doğru teknikle yapıldığında son derece lezzetli bir ana yemek alternatifi sunar. Makarna kıvamının iyi ayarlanması ve sosun dengeli hazırlanması, tarifin başarısını belirleyen en önemli faktörlerdir. İster klasik domates sosuyla ister farklı sos alternatifleriyle, soslu makarna her sofraya uyum sağlayan pratik ve doyurucu bir lezzettir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve toprak parçaları, yolu ulaşıma kapattı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor