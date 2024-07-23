Sosyal medyada gördüğü bitkinin izini sürüp yeni tür olarak literatüre kazandırdı

Toplamda 300 tür civarında dünyada mevcutken ülkemizdeki bu büyük çeşitlilik oldukça değerlidir. Bu tür daha önce birçok doğasever tarafında da resmedilmesine rağmen genellikle Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da yayılış gösteren 'kaya emceği' olarak bilinen bir türle karıştırılmış. Fakat yaptığımız detaylı çalışmalarda bu türün şu ana kadar bilim dünyasına tanıtılmamış bir tür olduğu sonucuna vararak kaydını yaptık."