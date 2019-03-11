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Sosyal medyanın en komik mesajları

Giriş: 11.03.2019 - 15:02 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İşte sosyal medyada efsane olmuş birbirinden komik yazışmalar

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    Günlük hayatımızın büyük bir parçası olan telefonlarda en sık kullanılan uygulamalardan olan WhatsApp'ta bazen komik anlar yaşanabiliyor. Birbirinden komik WhatsApp ve sosyal medya yazışmalarını sizler için bir araya getirdik.

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