Sosyal medyanın yeni gözdesi: İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in elbisesine gelen yorumlar güldürdü!
25 Ocak 2024 Cuma akşamı başlayan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı karakter olan Dilber'in giydiği elbise sosyal medyada viral oldu ve bunun üzerine fırsatı değerlendirip bazı firmalar elbiseden üretti. Elbiseden çok elbise hakkında sorulan sorulara satıcıların verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte, sizin için derlediğimiz elbiseye gelen sorular ve satıcıların insanlara verdiği eğlenceli cevaplar...
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrol olarak oynadığı İnci Taneleri dizisinin Dilber karakteri, yayınlanan fragmanlardan sonra büyük ilgi gördü. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in giydiği kıyafet, sosyal medyada da konuşulmaya başlayınca bazı kıyafet firmaları tarafından üretilmeye başlandı. İzleyicilerin de bu durumu fark etmesiyle birlikte, bir e-ticaret sayfasına sorulan sorulara firmaların verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte, o özgün sorular ve komik cevaplar...
1. müşterinin sorusu: Dilber dizisini dört gözle bekleyen sevgilim var, bunu alıp giyersem beni de şak diye ister mi?
Satıcı cevabı: 2. fragmandaki elbiseyi de almanız gerekebilir.
2. müşterinin sorusu: Bu elbiseyi Adana'da giysem nasıl olur sizce? Malum güneşe ateş ediyorlar beni görünce kafalarına sıkmasınlar.
Satıcı cevabı: Canınızın kıymetini bilin ve evde giyin derim.
3. müşterinin sorusu: Merhabalar, arkadaşımın düğünü için alacağım kır düğünü konseptine uygun mudur?
Satıcı cevabı: Tabii ki ama düğünde biraz fazla oynayabilirsiniz.
4. müşterinin sorusu: Merhabalar bu elbiseyi giyip oynarsam komando sevgilim; evi, arabayı, 20 dönüm arsayı üstüme yapıp maaş kartını vereceğini söylüyor. Sizce kabul edip elbiseyi almalı mıyım?
Satıcı cevabı: İyi mal mülk varmış, bırakma o çocuğu.
5. müşterinin sorusu: Bunu giyersem Dilber'i işinden eder miyim?
Satıcı cevabı: Yüksek ihtimalle edersiniz.
6. müşterinin sorusu: Bunu alıp giyersem kocam tarlayı satıp parayı bana saçar mı?
Satıcı cevabı: Hiç şüpheniz olmasın.
7. müşterinin sorusu: Bim'e ne zaman gelir?
Satıcı cevabı: Teklif gelince.
8. müşterinin sorusu: Gerçek Dilberler etli butlu, evde bir şey denemem gerekiyor da lütfen L bedenden büyük olan bedenleri de üretir misiniz?
Satıcı cevabı: Ne deneyi yapacağınızı düşündük düşündük bulamadık ancak bilime destek önemli, elbette bedenleri gelecek.
9. müşterinin sorusu: Van'da giysem aşiret beni reddeder mi?
Satıcı cevabı: Başka bir evrende en güzel halinle...
10. müşterinin sorusu: KYK borcum var KPSS de olmayacak gibi... Bu elbise ile ilk işime başlarsam hangi sektörde olabilirim?
Satıcı cevabı: Kolay yoldan fenomen olursunuz.
11. müşterinin sorusu: Biz ne güzel insanlarız aslında ya, yorumlara ve cevaplara bayıldım, alsam da giyecek manitam yok maalesef.
Satıcı cevabı: Manitaya giymeye değmez zaten, alın aynada kendinize bakın en güzeli.
12. müşterinin sorusu: 9 milyondan satın da Dilber'e ev alalım.
Satıcı cevabı: Tarlaları satıp mı alacaksınız?
13. müşterinin sorusu: Hastanede doktor önlüğü (scrubs) yerine bu elbiseyi giysem hastalar daha çabuk iyileşir mi?
Satıcı cevabı: Kalp hastanız çoğalır.
14. müşterinin sorusu: Şimdi istediğim bir kaban var bir de nedensiz bir şekilde karşıma bu elbise çıktı. Kafamda deli sorular?
Satıcı cevabı: Bu elbise sizin karşınıza çıktıysa bir işaret demek ki, hemen fırsata çevirin derim.
15. müşterinin sorusu: Şimdi ben bunu alırsam Dilber mi olacağım?
Satıcı cevabı: Daha güzeli olacağınızdan eminiz.
16. müşterinin sorusu: Evim barkım yok, param da yok e ben nasıl Dilber'e dönüşeceğim?
Satıcı cevabı: Ellerinizi açıp beklemekten başka çare yok gibi duruyor.
17. müşterinin sorusu: Hanıma bu elbiseyi alsam yüzmeyi unutur muyum? Hiç adetim değilken gemiler yakmaya başlar mıyım?
Satıcı cevabı: Aman dikkat edin, boğulmayın.
18. müşterinin sorusu: Bu elbiseyi sokakta giysem Ankara'ya gönderirler mi? Yardımcı olur musunuz?
Satıcı cevabı: Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden.
19. müşterinin sorusu: Kocam Tofaş arabasını satıp Dilber'e ev almayı düşünüyor, acaba ben giysem bana ev alır mı?
Satıcı cevabı: Kocanızı boşayıp Tofaş'ı siz alın.
20. müşterinin sorusu: Dilber bu elbiseyi giydiği halde neden evi barkı yok? Hani tarla sattırıp ev aldırıyordu bu elbise?
Satıcı cevabı: 25 Ocak'ta başlayınca hep birlikte görürüz, belki de durumlar çok farklıdır öyle düşünmeyelim.
21. müşterinin sorusu: Ben de bu elbiseden alırsam Dilber'i sevdiği kadar beni de sever mi?
Satıcı cevabı: Aşkından komalık bile olabilir.
22. müşterinin sorusu: Hocam bu elbiseyi giyip kaynanama gitsem fesatlıktan kalpten gider mi? Ona göre, şu meşhur kefen yorumlarına geçeceğim buradan.
Satıcı cevabı: Sizi yorumlara uğurlayalım.
23. müşterinin sorusu: Abimin kınasında giysem çok mu abartısız olur?
Satıcı cevabı: Geline giydirip görümcelik yapabilirsiniz.
24. müşterinin sorusu: Kocam evi barkı satacağını söyledi, babasının tarlasını da zorla üzerine geçirdi Dilber'e yedireceğim dedi. Bu elbiseyi alıp giysem kocam gitmez değil mi?
Satıcı cevabı: Gidene dur denmez.