Sosyal medyanın yeni gözdesi: İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in elbisesine gelen yorumlar güldürdü!

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrol olarak oynadığı İnci Taneleri dizisinin Dilber karakteri, yayınlanan fragmanlardan sonra büyük ilgi gördü. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in giydiği kıyafet, sosyal medyada da konuşulmaya başlayınca bazı kıyafet firmaları tarafından üretilmeye başlandı. İzleyicilerin de bu durumu fark etmesiyle birlikte, bir e-ticaret sayfasına sorulan sorulara firmaların verdiği cevaplar dikkat çekti. İşte, o özgün sorular ve komik cevaplar...

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1. müşterinin sorusu: Dilber dizisini dört gözle bekleyen sevgilim var, bunu alıp giyersem beni de şak diye ister mi?

Satıcı cevabı: 2. fragmandaki elbiseyi de almanız gerekebilir.

2. müşterinin sorusu: Bu elbiseyi Adana'da giysem nasıl olur sizce? Malum güneşe ateş ediyorlar beni görünce kafalarına sıkmasınlar.

Satıcı cevabı: Canınızın kıymetini bilin ve evde giyin derim.