"Sosyal medyaya çok giriyorsun" diyen ailesine kızdı evi terk etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde yaşayan Aslı Timur, cumartesi saat 22.00 sıralarında evden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Aile, tüm aramalarına rağmen kızlarından haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri 15 yaşındaki Aslı Timur'un bulunması için çalışma başlattı.

Aslı'nın iddiaya göre ailesiyle sosyal medyada çok fazla vakit geçirmesi nedeniyle tartıştığı ve bu nedenle evden ayrıldığı belirtildi.