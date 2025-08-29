Şota Arveladze, Gürcistan - Türkiye maçını değerlendirdi

Kasımpaşa'nın Gürcü teknik direktörü Şota Arveladze, son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde yer alan oyuncularıyla Gürcistan'ın güçlendiğini ve Türkiye maçına hazır olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Şota Arveladze, ay-yıldızlıların Gürcistan ile yapacağı maçın öncesinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde AA'nın sorularını yanıtladı.

İki ülkenin daha önce çok fazla karşılaşmadığını belirten Şota, "Futbolcu olduğum dönemde Türkiye ile birkaç hazırlık maçı oynamıştık. Biri Trabzon'da oynanmıştı. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda iki takım karşılaştı. Bu tür maçlar kolay geçmiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası bizim için ilk büyük turnuvaydı. Türkiye için hedefler başkadır. Her ülke Dünya Kupası'na katılmak ister. (Gürcistan) Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Elemelerde ilk maçı sahamızda oynayacağız. Son yıllarda Gürcistan Milli Takımı güçlendi. İyi bir oyuncu grubu var, iyi liglerde oynuyorlar. Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak. Gürcistan ve Türkiye'nin son durumlarına bakarsak güzel bir maç olmasını bekliyorum." diye konuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan ve Türkiye'nin 3-1 kazandığı müsabakanın hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti: "Avrupa Şampiyonası'nda birçok psikolojik etken rol oynadı. Gürcistan'ın şampiyonadaki ilk maçıydı. Yunanistan'ı play-off'ta geçerek tarihimizde ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldık. Maça nasıl başlayacağız, ilk 10 dakikasını, 20 dakikasını nasıl oynayacağız, bu düşünceler maçı çok etkiledi. Hemen gol yedik. İkinci golü yedik ama VAR'dan döndü. Sonra maç biraz dengelendi. Daha sonra beraberliği yakaladık. Ama sonuçta kaybettik. İlk maç olduğu için kolay geçmedi. Daha sonra biz de gruptan çıktık. Portekiz'i yendik. Sonra İspanya bizi yendi. Bizim için yeni bir başlangıçtı, o duyguyu yaşadık, o psikolojiyi atlattık, Gürcistan'ın artık hazır olduğunu düşünüyorum." "GÜRCİSTAN' 5 BÜYÜK LİGDE OYNAYAN OYUNCULARI VAR" Şota Arveladze, Gürcistan'ın kadrosunda yer alan birçok oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginde düzenli forma giydiğini aktardı. "Gürcistan'ın şu an en güçlü tarafı, milli takım kadrosunda düzenli oynayan 16 kişi, son 2-3 senede her sezon en az 40 maç oynuyor." diyen Şota, "Bizim zamanımızda milli takımda oynayan oyuncular takımsızdı. Kaliteli bir oyuncu, mayısta takımdan ayrılıyor ve 1-2 ay takım bulamasa da eylülde oynanan milli maça çağrılıyordu. Şimdi Gürcü oyuncular, 5 büyük ligde, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da büyük takımlarda oynuyor. Sakatlık yaşamadan geçirmeleri önemli. 16-17 oyuncunun düzenli oynaması çok önemli. Bu kadro 2-3 senedir birlikte oynuyor. Başka oyuncular da transfer olmaya devam ediyor. Son olarak iki oyuncumuz daha İngiltere'ye gitti. Böyle olunca da Gürcistan güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde gruptaki diğer rakipleri İspanya ile birçok defa karşılaştıklarını da anlatan Şota, "İspanya hiç peşimizi bırakmıyor. Gidiyor, geliyor hep İspanya. Benim zamanımda da hep böyleydi. Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere peşimizi bizim zamanımızda da bırakmazdı. (Gülerek) Kardeşim git ya başka yerde oyna." şeklinde konuştu. Grupta en büyük favorinin İspanya olduğunu dile getiren Şota Arveladze, "İspanya'nın şansı yok dersem doğru mu olur, en büyük favori. Bizim için iyi başlangıç çok önemli. Şans çok önemli. Bu futbol, biz bu performansı gösterdik. İkinci play-off'a da kalabiliyor. Bulgaristan'ı kimse konuşmuyor ama Sofya'ya gidip kazanmak da kolay iş değil. Heyecanlı bir grup." ifadelerini kullandı.